В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался

10 сентября 2025 в 13:06

В Москве задержали пытавшегося рассчитаться фальшивыми купюрами мужчину

В Москве на улице Новый Арбат сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался рассчитаться за покупки сувенирными купюрами «банка приколов», сообщает пресс-служба ведомства. От действий подозреваемого пострадали как минимум два кассира.

Росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого магазина. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что неизвестный мужчина попытался оплатить покупки сувенирной купюрой номиналом две тысячи рублей. В это же время к правоохранителям обратился администратор соседнего магазина, сообщивший, что тот же гражданин ранее расплатился купюрой «банка приколов» в их торговой точке, — говорится в сообщении.

В ходе оперативных действий был задержан 30-летний уроженец Ростовской области. По данным пресс-службы, мужчина отказался объяснять причины своих действий. Его доставили в отдел полиции для разбирательства и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее 16-летняя школьница из Назарово Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела за неправомерный оборот средств платежей после того, как откликнулась на объявление о работе в соцсетях. Она предоставила мошенникам данные своей банковской карты и переводила похищенные деньги, получив за это вознаграждение в 1,6 тысяч рублей.

