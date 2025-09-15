Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 14:47

Адвокат дал советы, куда пожаловаться на плохую воду из-под крана

Адвокат Аграновский: на плохую воду нужно жаловаться в управляющую компанию

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Россияне вправе обратиться с жалобой на плохую воду из-под крана в свою управляющую компанию, заявил «Татар-информу» адвокат Дмитрий Аграновский. При такой проблеме можно также позвонить в местное отделение водоканала или на горячую линию аварийной службы.

В случае если обращение в три вышеперечисленные инстанции не помогло, можно обратиться в прокуратуру, отметил Аграновский. Он напомнил: если вода из крана не соответствует санитарным нормам — это нарушение закона.

Кроме того, жилец дома вправе обратиться в местную администрацию. Юрист также предложил не только звонить в службы, но и писать им в интернет-приемную — это повысит шансы на скорейшее решение проблемы.

Ранее врач Сергей Гильденскиольд заявил, что самый простой и доступный способ сделать водопроводную воду безопасной для питья — использовать кувшинный фильтр. Он эффективно очищает воду благодаря системе активированного угля.

вода
жалобы
жильё
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.