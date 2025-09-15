Адвокат дал советы, куда пожаловаться на плохую воду из-под крана Адвокат Аграновский: на плохую воду нужно жаловаться в управляющую компанию

Россияне вправе обратиться с жалобой на плохую воду из-под крана в свою управляющую компанию, заявил «Татар-информу» адвокат Дмитрий Аграновский. При такой проблеме можно также позвонить в местное отделение водоканала или на горячую линию аварийной службы.

В случае если обращение в три вышеперечисленные инстанции не помогло, можно обратиться в прокуратуру, отметил Аграновский. Он напомнил: если вода из крана не соответствует санитарным нормам — это нарушение закона.

Кроме того, жилец дома вправе обратиться в местную администрацию. Юрист также предложил не только звонить в службы, но и писать им в интернет-приемную — это повысит шансы на скорейшее решение проблемы.

Ранее врач Сергей Гильденскиольд заявил, что самый простой и доступный способ сделать водопроводную воду безопасной для питья — использовать кувшинный фильтр. Он эффективно очищает воду благодаря системе активированного угля.