Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:30

В российском регионе могут появиться белорусские санатории

Сальдо: Херсонская область может дать Белоруссии землю под санатории

Владимир Сальдо, Александр Лукашенко Владимир Сальдо, Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Херсонская область готова предоставить белорусской стороне участки побережья для строительства санаториев, заявил глава региона Владимир Сальдо на встрече с главой государства Александром Лукашенко. Сальдо назвал места в регионе прекрасными для отдыха, передает «Белта».

Мы даже говорили о такой возможности: передадим часть побережья, чтобы Беларусь построила там свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси, — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии готовы содействовать развитию Херсонской области. По словам белорусского лидера, впереди ожидается большой объем работы по восстановлению Херсонщины.

Кроме того, глава Белоруссии подчеркивал, что внимательно следит за происходящим в новых регионах России. Он выразил удивление уборкой хлеба в Херсонской области, хотя там сейчас идут боевые действия.

Между тем вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что свыше 41 тысячи человек в Донбассе и Новороссии получили выплаты за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье. По его словам, компенсации выдаются собственникам индивидуальных домов, при этом их размер периодически индексируется.

Владимир Сальдо
Белоруссия
санатории
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.