В российском регионе могут появиться белорусские санатории Сальдо: Херсонская область может дать Белоруссии землю под санатории

Херсонская область готова предоставить белорусской стороне участки побережья для строительства санаториев, заявил глава региона Владимир Сальдо на встрече с главой государства Александром Лукашенко. Сальдо назвал места в регионе прекрасными для отдыха, передает «Белта».

Мы даже говорили о такой возможности: передадим часть побережья, чтобы Беларусь построила там свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси, — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии готовы содействовать развитию Херсонской области. По словам белорусского лидера, впереди ожидается большой объем работы по восстановлению Херсонщины.

Кроме того, глава Белоруссии подчеркивал, что внимательно следит за происходящим в новых регионах России. Он выразил удивление уборкой хлеба в Херсонской области, хотя там сейчас идут боевые действия.

Между тем вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что свыше 41 тысячи человек в Донбассе и Новороссии получили выплаты за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье. По его словам, компенсации выдаются собственникам индивидуальных домов, при этом их размер периодически индексируется.