«Очень внимательно слежу»: Лукашенко высказался о происходящем в Донбассе Лукашенко сказал, что внимательно следит за ситуацией в новых регионах России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внимательно следит за происходящим в новых регионах России. Глава республики встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, его удивляет, что региону удается «убирать хлеб», пока продолжаются боевые действия.

Я очень внимательно слежу за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно в Херсонской области. Смотрю за вашими поездками, — сказал президент.

Лукашенко также подтвердил готовность Белоруссии оказать Херсонской области помощь в строительстве, а также в развитии сельского хозяйства и в поставке техники. Он отметил, что президент России Владимир Путин уделяет развитию этих регионов большое внимание.

Финансирование идет приличное, — констатировал политик.

Ранее Лукашенко признал, что недружественная по отношению к России и Белоруссии политика Запада перерастает в агрессивную. Он отметил, что показательным примером является минирование Польшей и странами Прибалтики границы с республикой.