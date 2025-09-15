Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:35

«Вы должны знать»: Лукашенко дал обещание главе Херсонской области

Лукашенко заявил, что Белоруссия поможет в восстановлении Херсонской области

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Власти Белоруссии готовы содействовать развитию Херсонской области, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Владимиром Сальдо. По словам белорусского лидера, впереди ожидается большой объем работы по восстановлению Херсонщины, говорится на официальном сайте главы государства.

Вы должны знать, что мы будем всячески способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько это в наших силах, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Сальдо в рамках своего визита сможет ознакомиться с предприятиями Белоруссии и изучить все, что может быть полезным для развития региона. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что белорусская продукция по соотношению цены и качества является наилучшим выбором для Херсонской области.

Ранее Лукашенко заявил, что недружественная по отношению к России и Белоруссии политика Запада перерастает в агрессивную, а показательным примером является минирование Польшей и странами Прибалтики границы с республикой. По мнению белорусского лидера, такие действия не способствуют укреплению безопасности в регионе.

Александр Лукашенко
Херсонская область
Владимир Сальдо
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.