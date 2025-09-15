«Вы должны знать»: Лукашенко дал обещание главе Херсонской области

Власти Белоруссии готовы содействовать развитию Херсонской области, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Владимиром Сальдо. По словам белорусского лидера, впереди ожидается большой объем работы по восстановлению Херсонщины, говорится на официальном сайте главы государства.

Вы должны знать, что мы будем всячески способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько это в наших силах, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Сальдо в рамках своего визита сможет ознакомиться с предприятиями Белоруссии и изучить все, что может быть полезным для развития региона. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что белорусская продукция по соотношению цены и качества является наилучшим выбором для Херсонской области.

Ранее Лукашенко заявил, что недружественная по отношению к России и Белоруссии политика Запада перерастает в агрессивную, а показательным примером является минирование Польшей и странами Прибалтики границы с республикой. По мнению белорусского лидера, такие действия не способствуют укреплению безопасности в регионе.