«Чушь»: в Госдуме отреагировали на инцидент с беспилотником в Румынии

Информация о беспилотном летательном аппарате, якобы нарушившем воздушное пространство Румынии, является чушью, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, которые приводит Lenta.ru, подобное было бы глупостью с точки зрения разведки. Депутат объяснил, что «это никому не надо».

Это чушь. Кто-то залетел и вылетел обратно. Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию. <…> С точки зрения разведки это глупости, потому что это никому не надо, — уверен Чепа.

Он добавил, что беспилотник никак не мог «залететь и вылететь обратно». По мнению Чепы, такие заявления озвучивают только люди, которые «ни в чем не разбираются».

На прошлой неделе, 13 сентября, Военно-воздушные силы Румынии сообщили о перехвате беспилотника, который они идентифицировали как российский. Позднее Москва отвергла протест Бухареста по поводу произошедшего. Российское посольство отметило, что коллеги не представили ни одного доказательства принадлежности беспилотника.