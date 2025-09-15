Россия ответила на протест Румынии из-за инцидента с беспилотником

Россия отвергла протест Румынии по поводу предполагаемого нарушения российским дроном румынского воздушного пространства, сообщает посольство Москвы в Бухаресте в Telegram-канале. Диппредставительство отметило, что коллеги не представили ни одного доказательства принадлежности беспилотника.

Ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа. Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест румынской стороны был отклонен как надуманный и необоснованный, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что все имеющиеся данные указывают на провокацию Киева, который «боится неминуемого военного краха и ответственности за совершаемые им преступления». По мнению дипломатов, таким образом Украина пытается втянуть европейские государства в конфликт с Россией.

Ранее румынские ВВС сообщили о перехвате дрона, который они идентифицировали как российский. По словам главы Минобороны республики Ионца Моштяну, инцидент произошел в приграничном с Украиной уезде Тулча. При этом никаких доказательств происхождения аппарата в Бухаресте не привели.