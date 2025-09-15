«Два губернатора отказались»: Хинштейн рассказал о помощи Курщине

Всего два губернатора отказались оказать помощь Курской области в ремонте памятников и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в комментарии KP.RU. Он отметил, что большинство коллег откликнулись на его просьбу поддержать область, благодаря чему уже отремонтировано множество мемориалов и памятников, а работы по приведению объектов в порядок продолжаются.

Когда я приехал в Курскую область, увидел, что у нас большое количество памятников, обелисков, воинских захоронений времен Великой Отечественной войны находится в плохом состоянии. Денег в регионе, конечно, не хватает с учетом всех обстоятельств. <...> Поэтому я обратился к своим коллегам, руководителям других регионов с просьбой помочь и поддержать. <...> И я признателен, более 20 губернаторов откликнулись. <...> Всего два губернатора от этой помощи отказались, — высказался врио главы региона.

Ранее Хинштейн сообщил, что избирательные участки в регионе не открывались в районах с нестабильной обстановкой. Он рассказал о мерах по обеспечению безопасности во время выборов, отметив, что часть участков была организована за пределами области, а также проводилось голосование на дому.

Кроме того, врио губернатора Курской области заявил, что сотрудников Росгвардии, погибших в Орловской области при взрыве на железнодорожных путях, представят к награде. Один из росгвардейцев скончался ночью в больнице, общее число погибших достигло трех человек.