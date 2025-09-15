Авиация Северного флота разнесла атомную подлодку условного противника

Противолодочная авиация Северного флота в ходе учений «Запад-2025» отработала обнаружение и уничтожение атомной подлодки условного противника в Баренцевом море, сообщает Минобороны России. В мероприятии были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также корабельные противолодочные вертолеты Ка-27М.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» противолодочная авиация Северного флота провела учение по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что противолодочные самолеты получили задачу найти атомную подлодку условного противника, которая скрытно патрулирует в Баренцевом море. Экипаж сбросил радиогидроакустические буи, которые позволили обнаружить объект и определить его точные координаты. После этого вертолеты Ка-27М проследили за целью и сбросили бомбы по курсу АПЛ.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что страна готова реагировать на любые провокационные действия в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». По его словам, процесс носит исключительно оборонительный характер и направлен на улучшение координации между армиями союзников.