Появились новые детали в деле подростков, избивших битами бабушку-пьяницу

По делу об избиении пенсионерки в деревне Устиново Нижегородской области проходит женщина, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Против нее возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.

В отношении подростков и женщины расследуется уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение среднего вреда здоровью), а также ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления), — сказано в сообщении.

Подростки сбрили пенсионерке все волосы, избили битой и сняли происходившее на видео. Она получила множественные переломы и была госпитализирована. По некоторым данным, женщину изнасиловали, заперли и пытали несколько дней. Позже пострадавшая рассказала, что подростки избили ее из-за пьянства, и обвинила в произошедшем себя.

Ранее в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Близкие пострадавшего уточнили, что злоумышленницы вылили ему на спину неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.