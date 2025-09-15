Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:42

Появились новые детали в деле подростков, избивших битами бабушку-пьяницу

СК: подростков к избиению пенсионерки под Нижним Новгородом подстрекала женщина

Фото: t.me/sledcom_nn

По делу об избиении пенсионерки в деревне Устиново Нижегородской области проходит женщина, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Против нее возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.

В отношении подростков и женщины расследуется уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение среднего вреда здоровью), а также ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления), — сказано в сообщении.

Подростки сбрили пенсионерке все волосы, избили битой и сняли происходившее на видео. Она получила множественные переломы и была госпитализирована. По некоторым данным, женщину изнасиловали, заперли и пытали несколько дней. Позже пострадавшая рассказала, что подростки избили ее из-за пьянства, и обвинила в произошедшем себя.

Ранее в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Близкие пострадавшего уточнили, что злоумышленницы вылили ему на спину неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.

избиения
подростки
пенсионерки
уголовные дела
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.