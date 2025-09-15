Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:31

Западные компании призвали США дать одно разрешение для России

«Коммерсант»: западные компании призывают США разрешить испытания в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные фармакологические компании просят США возобновить клинические испытания в России, передает «Коммерсант». По информации журналистов, их количество в РФ резко снизилось.

Ассоциация «Инфарма», включающая 19 мировых гигантов, направила письмо на имя директора Центра оценки и исследования лекарств Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Джорджа Тидмарша с просьбой расширить географию клинических испытаний. Предполагается, что увеличить количество исследований нужно и в России, передают журналисты.

Западные санкции не коснулись фармакологической индустрии России, однако число исследований все равно резко снизилось. В 2021 году западные компании проводили 300 исследований, а в 2024-м — 24, уточнили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании обязаны предоставить данные об эффективности вакцин от коронавируса. Он отметил, что у американского общества нет единого мнения по этому вопросу. Лидер подчеркнул, что Pfizer и другие компании показывали ему результаты исследований. Он назвал их «невероятными» и поинтересовался, почему данные не предоставили широкой общественности.

