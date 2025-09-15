В ГД рассказали, чем выгодно России расследование против Сороса в США Миронов: США будут реже лезть в другие страны из-за расследования против Сороса

Занятые расследованием против финансиста Джорджа Сороса США будут меньше лезть в дела других стран, что выгодно России, заявил NEWS.ru лидер СРЗП Сергей Миронов. Он отметил, что это дело является частью политики президента Дональда Трампа против так называемого «глубинного государства».

Для России такие разборки, конечно, в плюс: чем больше в США заняты внутренними противоречиями, тем меньше они будут лезть к нам, — сказал Миронов.

Депутат считает, что американский лидер сможет нанести сокрушительный удар структурам Сороса. Но в то же время добавил, что полностью их уничтожить Трамп не сможет. Миронов подчеркнул, что в основе расследования лежат противоречия финансовых групп, которые стоят за демократами и республиканцами.

Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер. В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США призывом к аресту Сороса показывает, что знает, кто «раскачивает лодку» внутри страны, и намерен устроить цветную революцию в ней.