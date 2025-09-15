Мужчина изнасиловал пожилую женщину и украл ее штаны Metro: мужчина в США забрался в дом к женщине, изнасиловал ее и украл штаны

В Бруклине 43-летний Сервин Марадьяга ночью проник в частный дом через кухонное окно и изнасиловал 71-летнюю женщину, когда она спала, сообщает Metro. Полицейские рассказали, что мужчина душил жертву, прикасался к телу без согласия, а после скрылся, унеся с собой ее пижамные штаны.

Около девяти утра того же дня его задержали сотрудники правоохранительных органов в одном из отелей. Уже после ареста Марадьяге предъявили еще одно обвинение — в совершении развратных действий в отношении другой женщины.

Ранее в городе Кстово суд вынес приговор иностранному гражданину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Мужчина познакомился с ребенком через одну из социальных сетей, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Суд установил его вину и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

До этого правоохранительные органы задержали мужчину, который вел переписку с 10-летней девочкой и настойчиво требовал от нее присылать фотографии и видеозаписи интимного содержания. Ребенок рассказал о происходящем родителям, после чего те обратились в полицию.