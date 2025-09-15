Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:21

Мужчина изнасиловал пожилую женщину и украл ее штаны

Metro: мужчина в США забрался в дом к женщине, изнасиловал ее и украл штаны

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бруклине 43-летний Сервин Марадьяга ночью проник в частный дом через кухонное окно и изнасиловал 71-летнюю женщину, когда она спала, сообщает Metro. Полицейские рассказали, что мужчина душил жертву, прикасался к телу без согласия, а после скрылся, унеся с собой ее пижамные штаны.

Около девяти утра того же дня его задержали сотрудники правоохранительных органов в одном из отелей. Уже после ареста Марадьяге предъявили еще одно обвинение — в совершении развратных действий в отношении другой женщины.

Ранее в городе Кстово суд вынес приговор иностранному гражданину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Мужчина познакомился с ребенком через одну из социальных сетей, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Суд установил его вину и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

До этого правоохранительные органы задержали мужчину, который вел переписку с 10-летней девочкой и настойчиво требовал от нее присылать фотографии и видеозаписи интимного содержания. Ребенок рассказал о происходящем родителям, после чего те обратились в полицию.

США
изнасилования
полиция
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.