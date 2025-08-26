День знаний — 2025
В столице поймали извращенца, требовавшего от школьницы нюдсы

В Москве поймали мужчину, который просил у 10-летней девочки интимные фото

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве поймали мужчину, требовавшего откровенные снимки от 10-летней школьницы, сообщает столичный Следственный комитет. Девочка пожаловалась родителям на непристойные предложения незнакомца.

По данным следствия, злоумышленник вступил в переписку с несовершеннолетней жительницей Москвы. В ходе общения он принуждал девочку к отправке фотографий и видео интимного характера.

Через некоторое время девочка рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался житель Самарской области. После задержания ему было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. В данный момент следствие ходатайствует об его аресте.

Ранее в Южно-Африканской Республике суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за восьмилетнее насилие над собственной дочерью. Преступления начались, когда девочке было всего 10 лет. После семейного конфликта она переехала к отцу, который на протяжении многих лет систематически ее насиловал.

насильники
педофилы
дети
переписки
