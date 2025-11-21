«Рыбкам на съедение»: женщина уверена, что муж-педофил убил ее отца

Жительница Саратовской области уверена, что бывший муж причастен к гибели ее отца. В 2025 году мужчина вышел на свободу после срока, отбытого за то, что он насиловал родную дочь. Теперь экс-супруга пытается добиться правды о гибели своего родителя. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Вещи остались на берегу

В Саратовской области местная жительница Ольга Кондрашова уже более 20 лет пытается установить судьбу своего отца, Александра Гришкова, пропавшего при загадочных обстоятельствах в начале 2000-х годов. Последний раз она видела его живым в 2001 году, когда он вместе с сожителем Ольги — Сергеем Буниным — отправился на рыбалку на реку Большой Иргиз.

Мужчина так и не вернулся. По словам дочери, на берегу остались все его вещи, что наводило на мысль о несчастном случае, однако тело не могли найти долгие годы.

Семья не подавала заявление в полицию. Бунин и его знакомый самостоятельно вели поиски, но безрезультатно. Лишь спустя несколько лет Бунин признался Ольге, что тело ее отца всплыло во время поисков. Его выловили и тайно захоронили. При этом он запретил ей рассказывать об этом под угрозой убийства.

«Говорил, я сейчас вот поеду, камень на шею с веревкой накину и тебя в Иргиз отправлю, там и будешь рыбкам на съедение, постоянно он мне так говорил. А кто тебя будет искать? Отца у тебя нет. Я переживала за свою жизнь», — рассказала Кондрашова в репортаже РЕН ТВ.

Оказался педофилом

Ольга Кондрашова, приехавшая в Россию из Казахстана и получившая гражданство лишь в 2009 году, долгое время боялась обращаться в правоохранительные органы. Ее сожитель не только скрывал детали гибели Александра Гришкова, но и постоянно угрожал расправой, если она заговорит.

В 2010 году женщина все-таки обратилась в полицию. Но не по делу отца, а из-за другого преступления: Бунин систематически насиловал их общую дочь, которой на тот момент было всего 10 лет.

Следствие подтвердило вину мужчины по нескольким эпизодам, и он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако на заявление о пропаже отца следователи тогда не отреагировали, сославшись на сложность доказывания и бюрократические препятствия.

«Денег нет на похороны»

В 2025 году, после освобождения Бунина из колонии, Ольга вновь обратилась в правоохранительные органы с просьбой возобновить дело об исчезновении отца. На этот раз следователи Следственного комитета по Саратовской области подключились к расследованию.

Ключевыми стали показания Алексея Замятина — школьного друга Бунина, который утверждает, что вместе с ним в 2001 году выловил тело Гришкова из реки и помог закопать его на противоположном берегу.

Замятин пояснил, что молчал все эти годы из страха за свою жизнь, поскольку Бунин отличался агрессивным поведением и угрожал местью.

«Я ему сказал: „Давай позвоним, вызовем“. Он говорит: „Ты че?“ Типа денег нет хоронить. Я хотел еще раньше рассказать Оле. Мне кажется, он так же мог и со мной поступить, если бы я что-нибудь сказал. Агрессия у него была, а когда уже приехал с работы, с вахты, узнал, что его посадили, ну и сразу же пошел сказал», — говорит Замятин.

Сам Бунин категорически отрицает причастность к гибели Гришкова. По его версии, в день пропажи они просто пили вместе с Александром и его дочерью, а как именно тот утонул — он не знает.

Пока следственные действия продолжаются, Ольга Кондрашова регулярно приходит к берегу Иргиза с цветами, надеясь, что однажды останки отца будут найдены и она сможет достойно похоронить родственника.

Представитель следственного управления по Саратовской области Наталья Трошина сообщила, что в рамках дела проводятся все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств гибели Александра Гришкова и сбора доказательной базы.

