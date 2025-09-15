Сделка Евросоюза и Индии оказалась под угрозой из-за риса FT: торговая сделка ЕС и Индии оказалась под угрозой из-за прав на рис басмати

Сделка о свободной торговле между Европейским союзом и Индией оказалась под угрозой срыва, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Причиной стало требование Нью-Дели предоставить ему эксклюзивные права на использование географического указания «басмати» для риса, произведенного только на индийской территории. Это может спровоцировать напряженность в отношениях ЕС с Пакистаном, сказано в материале.

По информации издания, Брюссель намеренно затягивает переговоры, поскольку удовлетворение требований Нью-Дели дестабилизирует отношения с Исламабадом. Ситуация осложняется тем, что Пакистан также подал заявку на защиту названия «басмати» в ЕС, указав, что этот рис выращивается и в определенных регионах под его контролем.

Ранее стало известно, что Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии. Уточняется, что ЕС придерживается политики неиспользования тарифов в качестве санкционного инструмента.