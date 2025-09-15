Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:54

Сделка Евросоюза и Индии оказалась под угрозой из-за риса

FT: торговая сделка ЕС и Индии оказалась под угрозой из-за прав на рис басмати

Индия, рисовые поля Индия, рисовые поля Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Сделка о свободной торговле между Европейским союзом и Индией оказалась под угрозой срыва, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Причиной стало требование Нью-Дели предоставить ему эксклюзивные права на использование географического указания «басмати» для риса, произведенного только на индийской территории. Это может спровоцировать напряженность в отношениях ЕС с Пакистаном, сказано в материале.

По информации издания, Брюссель намеренно затягивает переговоры, поскольку удовлетворение требований Нью-Дели дестабилизирует отношения с Исламабадом. Ситуация осложняется тем, что Пакистан также подал заявку на защиту названия «басмати» в ЕС, указав, что этот рис выращивается и в определенных регионах под его контролем.

Ранее стало известно, что Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии. Уточняется, что ЕС придерживается политики неиспользования тарифов в качестве санкционного инструмента.

Индия
Евросоюз
сделки
рис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.