В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии

Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии, пишет газета The Wall Street Journal. Уточняется, что ЕС придерживается мнения: блок не использует тарифы в качестве санкционного инструмента.

Как выяснилось, Трамп хотел таким требованием увеличить давление на Россию, сократив закупки Индией российской нефти и поддержку российской экономики со стороны Китая. ЕС с такой же целью готовит свой 19-й пакет санкций против РФ, однако, рассудили дипломаты, союз вряд ли пойдет на дальнейшие ограничения закупок нефти или газа из-за политических разногласий внутри формирования.

Ранее Трамп призвал Евросоюз ввести 100% пошлины на товары Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Политик принял такое решение после встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС, состоявшейся в Вашингтоне.

До этого стало известно, что Дональд Трамп пока не решился ввести дополнительные таможенные пошлины против Китая за закупку российской нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что хозяин Белого дома пока думает над этим и изучает варианты. Вэнс подчеркнул, что вопрос с Китаем достаточно сложный.