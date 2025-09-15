Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:56

РЖД оштрафовали за ползающих под вагонами пассажиров под Екатеринбургом

В Свердловской области оштрафовали РЖД за неправильную подачу электропоезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области РЖД оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильную подачу электропоезда «Финист», пишет ЕАН со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Из-за ошибки пассажиры были вынуждены ползти к поезду под вагонами.

Установлено, что в июне 2025 года на станции Верх-Нейвинск пассажирам было объявлено о прибытии электропоезда «Финист» на пятый путь. В то же время дежурный ошибочно подготовил маршрут приема электропоезда на третий путь, — уточнили в прокуратуре.

Ползти к электричке под вагонами пришлось свыше 50 пассажирам. РЖД привлекли к административной ответственности по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Ранее организация «Сорок сороков» призвала ввести государственное регулирование цен на все пассажирские железнодорожные перевозки и уменьшить их стоимость до 50%. Обращение с данной инициативой общественники направили в Государственную думу.

РЖД
прокуратура
штрафы
пассажиры
Свердловская область
