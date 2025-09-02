День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 09:00

Общественники потребовали от РЖД снизить стоимость билетов на поезда до 50%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Организация «Сорок сороков» призвала ввести государственное регулирование цен на все пассажирские железнодорожные перевозки и уменьшить их стоимость до 50%, рассказал NEWS.ru директор правозащитного центра Георгий Солдатов. По его словам, обращение с данной инициативой общественники направили в Государственную думу.

В условиях, когда аэропорты по соображениям безопасности периодически приостанавливают прием и выпуск самолетов, железнодорожный транспорт является иногда единственной альтернативой при сохранении его бесперебойной работы. При этом в случае повышенного спроса цены на билеты, по сообщениям, поступившим к нам, могут взлетать в цене в 25 раз. Например, вместо четырех тысяч рублей за билет в «Сапсане» — до 100 тысяч рублей. Такие качели больно бьют по внутренним пассажирским перевозкам, особенно по тем слоям населения, которые не имеют достаточно высокого заработка, по социально незащищенным слоям населения, по многодетным семьям, — отметил Солдатов.

Спикер подчеркнул, что открытое акционерное общество «Российские железные дороги» на 100% принадлежит государству. Поэтому, по его словам, ввести регулирование цен на все поездки и значительно уменьшить стоимость билетов более чем возможно.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в нескольких аэропортах России, в том числе в Шереметьево и аэропорту Сургута. Признаки нарушения нашли во время масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах, имеющих пассажиропоток свыше миллиона человек ежегодно.

