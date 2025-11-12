Власти Астрахани заблокировали движение по мосту через Волгу В Астрахани временно остановили движение по Старому мосту на фоне сдвига швов

Движение транспорта по проходящему через Волгу Старому мосту в Астрахани временно заблокировано в связи со сдвигом деформационных швов в конструкции, передает пресс-служба администрации губернатора со ссылкой на Минтранс по региону. За ремонтные работы отвечают специалисты Приволжской железной дороги (речь идет о филиале РЖД). Причиной блокировки назвали динамическую нагрузку на переправу.

Движение автотранспорта временно остановлено для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Нововведение касается купейных вагонов всех поездов пассажирской компании. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.

Также выяснилось, что РЖД планируют оптимизацию штатной численности аппарата управления для повышения эффективности в условиях сложной экономической ситуации. В рамках этих мер будут сокращены вакантные позиции и введены ограничения на наем нового персонала.