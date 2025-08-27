День знаний — 2025
Против российских аэропортов возбудили антимонопольные дела

ФАС возбудила дела против аэропортов Шереметьево и Сургута из-за завышенных цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки установления необоснованно высоких цен в аэропортах Шереметьево и Сургута, сообщила пресс-служба ведомства. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены в ходе проведения анализа ценовой политики в зонах розничной торговли и общественного питания.

Как уточнили в ФАС, проверка затронула аэропорты с годовым пассажиропотоком более 1 млн человек. В рамках расследования Московское областное управление службы установило, что компания ООО «Мир вендинга» доминирует на рынке торговли продуктами в аэропорту Шереметьево. Было обнаружено, что цены на многие товары в вендинговых автоматах данной организации значительно завышены без экономического обоснования.

Параллельно в аэропорту Сургута Ханты-Мансийское управление ФАС выявило аналогичную ситуацию. АО «Аэропорт Сургут» обладает стопроцентной долей на рынке в стерильной зоне и также устанавливало монопольно высокие цены, в частности на бутилированную питьевую воду.

Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении ООО «Мир вендинга» и АО «Аэропорт Сургут» по признакам установления монопольно высоких цен на товары, — сообщили в ФАС.

В случае подтверждения нарушений компании могут быть привлечены к административной ответственности с назначением значительных штрафов. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен в объектах транспортной инфраструктуры по всей стране.

Ранее кабмин РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщил, что ФАС возбудила несколько дел по фактам завышения розничных цен на топливо в отдельных регионах России. В ведомстве подчеркнули, что контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.

