Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске МВД по Удмуртии возбудило еще уголовное дело по факту массового ДТП в Ижевске

По факту массового ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске возбуждено еще одно дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, его расследуют в МВД по Удмуртии, передает пресс-служба ведомства. Инициирована автотехническая судебная экспертиза. До этого дело было возбуждено региональным следственным управлением СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео со смертельным массовым ДТП в Ижевске, где легковой автомобиль задавил трех пешеходов и врезался в автобус. Ролик был снят на видеорегистратор одного из очевидцев происшествия.

