08 октября 2025 в 10:14

Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске

МВД по Удмуртии возбудило еще уголовное дело по факту массового ДТП в Ижевске

По факту массового ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске возбуждено еще одно дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, его расследуют в МВД по Удмуртии, передает пресс-служба ведомства. Инициирована автотехническая судебная экспертиза. До этого дело было возбуждено региональным следственным управлением СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео со смертельным массовым ДТП в Ижевске, где легковой автомобиль задавил трех пешеходов и врезался в автобус. Ролик был снят на видеорегистратор одного из очевидцев происшествия.

Также стало известно, что в Слюдянском районе Иркутской области 73-летний водитель Toyota Platz погиб в результате столкновения с кроссовером Haval. За рулем китайского автомобиля находилась женщина, а в салоне — двое детей. Как выяснилось, погибший не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с другой машиной. Женщину и двоих детей госпитализировали.

