15 сентября 2025 в 08:00

Цветет пылающим ковром 3 месяца: неприхотливый многолетник семейства Розовые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет пылающим ковром 3 месяца: неприхотливый многолетник семейства Розовые. Гравилат гибридный — яркий акцент в саду, который не подведёт! Гравилат гибридный (лат. Geum hybridum) стал настоящей находкой для садоводов, ценящих красоту и неприхотливость. Его пылающие цветки — от солнечно-жёлтых до насыщенно-алых — напоминают маленькие огоньки, рассыпанные по клумбе. Цветение длится с мая по июль, а при правильном уходе растения способны повторно радовать бутонами ближе к осени.

Кустики компактные, высотой 40–60 см, отлично подходят для переднего плана цветников, бордюров и миксбордеров. Гравилат ценят за зимостойкость — он без проблем переносит морозы до –29 °C (зона 4 USDA), сохраняя декоративность на протяжении многих лет. При этом растение может расти на одном месте 6–7 лет, не теряя силы и яркости.

Особенность гравилата — его универсальность. Он одинаково эффектно смотрится и в саду, и в срезке: букеты с «огненными» цветками стоят в воде до 10 дней. При минимальном уходе — регулярный полив в засушливые периоды и удаление увядших бутонов — гравилат остаётся ярким акцентом в саду долгие годы. Это растение особенно любят садоводы за то, что оно оживляет клумбы, создаёт эффект пылающего ковра и идеально сочетается с многолетниками нейтральных оттенков.

Ранее мы рассказывали о неприхотливых многолетниках. Красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

