Многолетник — «огонёк» выживает даже в Сибири! Растет 10 лет и не требует ухода

Многолетник — «огонёк» выживает даже в Сибири! Купальница (Trollius) — растение из семейства лютиковых, известный своими яркими оранжево-золотыми цветами, похожими на маленькие солнечные шары. В народе её называют «огонёк» за сияющий цвет, который особенно эффектно смотрится в конце весны и начале лета, когда большинство садовых культур только начинают просыпаться.

Главное достоинство купальницы — исключительная зимостойкость. Растение спокойно переносит морозы до -35 °C без укрытия, поэтому прекрасно подходит для садов средней полосы и даже для северных регионов. Купальница может расти на одном месте без пересадки до 8–10 лет, образуя пышные куртины до 60 см в диаметре. Высота растения — от 40 до 80 см в зависимости от сорта, а отдельные экземпляры способны достигать 1 метра.

Цветение длится около месяца, но при правильном уходе можно добиться повторного — в конце лета. Купальница обожает влажные почвы и прекрасно чувствует себя возле водоёмов. Она нетребовательна к уходу, устойчива к болезням и вредителям, а её яркие «фонарики» делают сад живым и динамичным.

Для садоводов это растение — настоящая находка: долговечное, морозоустойчивое, декоративное весь сезон и при этом абсолютно неприхотливое. Купальница — цветок, который словно приносит частичку северного сияния в каждый сад.

