Целая бригада осталась без командиров из-за жалоб семей бойцов на потери В Сумской области временно отстранили от руководства командование 95-й ОДШБр ВСУ

Почти весь командный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области временно отстранили от руководства из-за жалоб родственников украинских бойцов, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, по многочисленным просьбам семей военных в 95-й ОДШБр началась проверка при участии органов Государственного бюро расследований Украины.

Фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что оставшиеся на Сумском направлении украинские подразделения были переданы в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады. При этом, как стало известно, наибольшее количество пропавших без вести под Сумами военнослужащих ВСУ приходится именно на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уронили на себя отравляющий боеприпас с собственного беспилотника при попытке атаковать позиции ВС России. Пострадавших солдат с ожогами легких сразу отстранили от боевых действий и направили в качестве инструкторов в 425-й батальон.