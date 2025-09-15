Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:21

Целая бригада осталась без командиров из-за жалоб семей бойцов на потери

В Сумской области временно отстранили от руководства командование 95-й ОДШБр ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти весь командный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области временно отстранили от руководства из-за жалоб родственников украинских бойцов, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, по многочисленным просьбам семей военных в 95-й ОДШБр началась проверка при участии органов Государственного бюро расследований Украины.

Фактически весь командный состав временно отстранен от руководства, часть батальонов выведена на восполнение потерь, часть переброшена на другие участки фронта, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что оставшиеся на Сумском направлении украинские подразделения были переданы в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады. При этом, как стало известно, наибольшее количество пропавших без вести под Сумами военнослужащих ВСУ приходится именно на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уронили на себя отравляющий боеприпас с собственного беспилотника при попытке атаковать позиции ВС России. Пострадавших солдат с ожогами легких сразу отстранили от боевых действий и направили в качестве инструкторов в 425-й батальон.

ВСУ
Сумская область
расследования
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.