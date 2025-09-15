Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:04

«Их же позиция траванулась»: ВСУ уронили на себя собственный дрон с ядом

РИА Новости: ВСУ случайно отравили сами себя при попытке атаковать позиции ВС РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские военнослужащие уронили на себя отравляющий боеприпас с собственного беспилотника, заявил в беседе с РИА Новости бывший боец ВСУ, а теперь участник добровольческого отряда имени Александра Матросова. По его словам, один из его экс-сослуживцев отвечал за взрывное дело и готовился к применению отравляющего заряда против ВС России.

Сам хотел скинуть, и их же позиция траванулась. Газ с отравляющим веществом. Несколько человек тогда отравились, — подчеркнул собеседник агентства.

Пострадавших солдат с ожогами легких сразу отстранили от боевых действий и направили в качестве инструкторов в 425-й батальон, уточнил военнослужащий. Он добавил, что такие случаи происходили с ВСУ не раз — обычно у украинских дронов не выдерживало крепление боеприпаса.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных ВС РФ территориях. Так, российские саперы нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы: мягкие игрушки, пачки сигарет и банки от различных напитков.

