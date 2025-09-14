Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 18:49

Стало известно о тяжелых встречных боях под Сумами

ТАСС: в Сумской области идут тяжелые встречные бои с переброской резервов ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом, по данным источника, Вооруженные силы Украины активно перебрасывают новые резервы на этот участок фронта. В МО России данную информацию не комментировали.

Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу, — рассказали там.

Ранее командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» обвинили в преступной халатности. Источники из российских силовых структур утверждают, что офицеры в реальном времени наблюдали с беспилотников за гибелью подчиненных, не предпринимая действий для их спасения.

До этого сообщалось, что добровольцев, желающих вступить в ряды украинской армии, обманом заставляют идти в пехоту. Силовики рассказали, что на Украине массово рекламируют набор на различные должности — от технических специалистов до бойцов элитных подразделений, но перед собеседованием настаивают на подписании контракта с ВСУ, а далее они попадают в пехоту.

Сумская область
бои
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.