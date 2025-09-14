Стало известно о тяжелых встречных боях под Сумами ТАСС: в Сумской области идут тяжелые встречные бои с переброской резервов ВСУ

В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом, по данным источника, Вооруженные силы Украины активно перебрасывают новые резервы на этот участок фронта. В МО России данную информацию не комментировали.

Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу, — рассказали там.

Ранее командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» обвинили в преступной халатности. Источники из российских силовых структур утверждают, что офицеры в реальном времени наблюдали с беспилотников за гибелью подчиненных, не предпринимая действий для их спасения.

До этого сообщалось, что добровольцев, желающих вступить в ряды украинской армии, обманом заставляют идти в пехоту. Силовики рассказали, что на Украине массово рекламируют набор на различные должности — от технических специалистов до бойцов элитных подразделений, но перед собеседованием настаивают на подписании контракта с ВСУ, а далее они попадают в пехоту.