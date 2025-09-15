Празднование Дня города в Москве
Облачная запеканка из творога: рецепт без единой крупинки

Творожная запеканка с манкой в духовке Творожная запеканка с манкой в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка, поражающая своей воздушностью и нежностью, станет вашим коронным блюдом. Для создания этого кулинарного шедевра подготовьте: пятьсот граммов творога средней жирности, три столовые ложки манки, три столовые ложки сахара-песка, три отборных яйца, две столовые ложки сметаны, чайную ложку ванильного сахара, чайную ложку разрыхлителя, масло сливочное для формы, сухари панировочные или манку для посыпки.

Отсутствие крупинок — результат тщательного протирания творожной массы сквозь сито или пробивки погружным блендером. Взбейте яйца с двумя видами сахара до образования пышной светлой массы, внесите в нее сметану. Филигранно объедините творожную основу со взбитыми яйцами, после чего всыпьте манную крупу в тандеме с разрыхлителем. Дайте полученной массе отдохнуть для активации манки. Форму для выпекания обильно смажьте размягченным маслом и припудрите сухарной крошкой, аккуратно выложите и разгладьте тесто. Выпекайте в раскаленной до 180 °C духовке порядка 35–40 минут до появления золотистого оттенка. Обязательно дайте готовому блюду немного остыть в форме для упрощения извлечения.

  • Экспериментируйте со вкусом творожной запеканки, добавляя вяленую вишню или тонко снятую цедру апельсина.

Ранее мы поделились рецептом яблочного пирога «Три стакана».

