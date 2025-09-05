Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:06

Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально

Десерт «Три стакана» невероятно популярен благодаря нежной консистенции и простой рецептуре. А дополнительные ингредиенты придают ему интересные вкусовые нотки. Рассказываем, как испечь яблочный пирог «Три стакана» с творогом.

Ингредиенты

  • Яблоки — 5 шт.
  • Манная крупа — 1 стакан
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Сахар белый — 1 стакан + 3 ст. л. для творога
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Творог — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 150 г + 10 г для смазывания формы
  • Ванилин — по вкусу

Способ приготовления

Соедините сахар (1 стакан), манку, муку, разрыхлитель и ванилин, хорошо перемешайте. В отдельной емкости соедините творог, 3 ст. л. сахара и яйцо, перетрите до однородности. Мякоть очищенных яблок (без сердцевин) измельчите на крупной терке. Разъемную или силиконовую форму застелите пергаментом, смажьте 10 г масла. Распределите по дну формы 1/3 теста, следом выложите слой яблок. Сделайте еще несколько слоев: вторая треть теста — творожная масса — последняя треть теста. Холодное сливочное масло измельчите на крупной терке, равномерно посыпьте им пирог. Выпекайте около 40 минут на 180 градусах в духовке. Точное время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Пирог «Три стакана» с творогом готов!

Ранее мы поделились рецептом пирога «Три стакана» с молоком.

выпечка
десерты
пироги
рецепт
рецепты
творог
фрукты
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
