Ветврач рассказал о необычном способе справиться с осенней хандрой у кошек

Классическая музыка помогает домашним животным справиться с осенней хандрой, заявил ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, переданным LIFE.ru, произведения со скрипичными нотами высокого регистра могут нравиться кошкам из-за сходства с привычными для них звуками.

Если цель — умиротворение, успокоение нервов и снятие стресса, классическая музыка — надежный выбор как для животных, так и для людей, — заключил Шеляков.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что с наступлением отопительного сезона кошки часто засыпают на батареях, однако это может быть вредно для их здоровья. По его словам, перегрев внутренних органов вызывает кожные проблемы, приводит к выпадению шерсти и обострению хронических заболеваний у животных.