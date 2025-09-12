Ветеринар назвал опасные последствия сна кошек на батарее Ветеринар Руденко предупредил об опасности сна на батарее для кошек

С наступлением отопительного сезона кошки часто засыпают на батареях, однако это может быть вредно для их здоровья, предупредил в беседе с изданием Lenta.ru ветеринар Андрей Руденко. По его словам, перегрев внутренних органов вызывает кожные проблемы, выпадение шерсти и обострение хронических заболеваний у животных.

Ветеринар призвал ограничивать контакт кошек с горячей поверхностью. Можно накрыть радиатор сложенным полотенцем, одеялом или плотной тканью, уточнил Руденко.

Лучше создать альтернативные теплые места — обустроить мягкий лежак на подоконнике, использовать подогреваемый коврик. Можно купить для питомца гамак — он крепится к батарее и позволяет кошке отдыхать комфортно и безопасно. Еще продаются защитные экраны на батареи — они уменьшают воздействие излишнего тепла и защищают радиатор от загрязнений, — отметил специалист.

