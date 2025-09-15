Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:18

Мантуров назвал сумму для восстановления приграничных регионов России

Мантуров: на развитие приграничных регионов России направят 80 млрд рублей

Курская область Курская область Фото: Russian Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Суммарно на программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей в ближайшие три года предусмотрено финансирование в объеме 80 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Выступление Мантурова опубликовано в официальном Telegram-канале кабмина РФ.

Мантуров подчеркнул, что данная программа стала продолжением уже реализуемых мер господдержки. Так, за 2024–2025 годы жителям этих регионов были предоставлены денежные выплаты, льготы и жилищные сертификаты суммарно более чем на 150 млрд рублей.

Многие люди вынужденно покинули свои дома. Новая программа прежде всего нацелена на воссоздание условий для их возвращения на родную землю, — отметил вице-премьер.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости возродить все населенные пункты в Курской области, опустевшие из-за действий ВСУ. По его словам, на сегодняшний день главная задача заключается в том, чтобы «восстановить утраченное».

Денис Мантуров
Курская область
финансирование
Белгородская область
