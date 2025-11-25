День матери
25 ноября 2025 в 05:26

Ирина Аллегрова защитила свой бренд на десятилетие

Аллегрова в Роспатенте продлила до 2036 года права на свой товарный знак

Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Народная артистка Российской Федерации Ирина Аллегрова закрепила свои права на использование своего имени в профессиональной деятельности, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Теперь певица будет владеть товарным знаком до 2036 года.

Срок действия патента должен был прекратиться в марте 2026 года. Но артистка своевременно подала соответствующее заявление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Ведомство рассмотрело ходатайство и приняло положительное решение, позволив певице сохранить за собой права на бренд.

Этот стратегически важный шаг позволяет ей и далее коммерчески использовать свое имя, защищая его от недобросовестного использования третьими лицами. Под этим товарным знаком могут выпускаться мерч, парфюмерия и другие продукты, ассоциирующиеся с исполнительницей.

Ранее Аллегрова поделилась своими чувствами о сотрудничестве с композитором Игорем Крутым. Певица отметила наличие творческой влюбленности в коллегу и подчеркнула, что между ними всегда была искра на сцене. Аллегрова отметила, что их связь ограничивается исключительно профессиональным партнерством.

