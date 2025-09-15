Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:16

«Три сотые»: фотофиниш впервые в истории определил чемпиона мира в марафоне

Впервые в истории фотофиниш выявил в марафоне чемпиона мира по легкой атлетике

Альфонс Феликс Симбу (слева) Альфонс Феликс Симбу (слева) Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr/Global Look Press

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио победитель марафона впервые в истории был определен с помощью фотофиниша, говорится на сайте соревнования. Альфонс Феликс Симбу из Танзании опередил Аманала Петроса из Германии всего на 0,03 секунды.

Опередил соперника всего на три сотые секунды. Оба спортсмена пересекли финишную черту на Национальном стадионе Японии за 2:09:48, но Симбу обошел его на долю секунды — 33-летний танзаниец стал первым в истории своей страны обладателем золотой медали чемпионата мира. <…> Следом за ними к финишу пришел итальянец Илиасс Ауани, — сказано в сообщении.

Результат марафона стал наименьшим разрывом между чемпионом и призером на ЧМ в Токио. Также фотофиниш впервые был задействован на столь крупном турнире для определения победителя.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на международном турнире ITF W50 в португальском городе Эвора. В финальном матче 18-летняя спортсменка уверенно обыграла испанскую спортсменку Кайтлин Кеведо. Это стало второй подряд победой Корнеевой на турнирах данной категории в Португалии.

Япония
Токио
Чемпионат мира
легкая атлетика
победители
марафон
