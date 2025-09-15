«Три сотые»: фотофиниш впервые в истории определил чемпиона мира в марафоне Впервые в истории фотофиниш выявил в марафоне чемпиона мира по легкой атлетике

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио победитель марафона впервые в истории был определен с помощью фотофиниша, говорится на сайте соревнования. Альфонс Феликс Симбу из Танзании опередил Аманала Петроса из Германии всего на 0,03 секунды.

Опередил соперника всего на три сотые секунды. Оба спортсмена пересекли финишную черту на Национальном стадионе Японии за 2:09:48, но Симбу обошел его на долю секунды — 33-летний танзаниец стал первым в истории своей страны обладателем золотой медали чемпионата мира. <…> Следом за ними к финишу пришел итальянец Илиасс Ауани, — сказано в сообщении.

Результат марафона стал наименьшим разрывом между чемпионом и призером на ЧМ в Токио. Также фотофиниш впервые был задействован на столь крупном турнире для определения победителя.

