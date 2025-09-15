Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 09:51

Пострадавшим из-за ВСУ белгородским предприятиям выплатят 877 млн рублей

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области, пострадавшим в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, выплатят денежные компенсации, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на эти цели было выделено 877 млн рублей. Всего компенсацию получат почти 50 предприятий.

Министерство сельского хозяйства, правительство Российской Федерации выделили 877 млн рублей нашим 47 сельскохозяйственным предприятиям в рамках возмещения ущерба пострадавшим от агрессии со стороны Украины, — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что оценка ущерба уже проведена, все необходимые договоренности и решения на уровне правительства были приняты. В настоящее время власти Белгородской области ждут поступления средств.

Ранее в Пермском крае украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие. Губернатор Дмитрий Махонин призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
компенсации
сельское хозяйство
предприятия
