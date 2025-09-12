Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:00

Рецепт творожной запеканки от повара из детского сада: три главных секрета для вкуса и пышности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт творожной запеканки от повара из детского сада: три главных секрета для вкуса и пышности! Нежная, воздушная и невероятно ароматная — именно такая, какую мы все любим. Простота приготовления и знакомый вкус, от которого становится тепло на душе!

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 100 г
  • Манка — 100 г
  • Молоко — 50 мл
  • Масло сливочное — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Ванилин — щепотка
  • Сметана — для смазывания

Приготовление

  1. Первый секрет — творог протереть через сито или взбить блендером до однородной массы. Масло размягчить при комнатной температуре. В глубокой миске соединить творог, сахар, манку (это второй секрет, благодаря которому появляется воздушность), молоко, размягченное масло и яйца. Добавить ванилин для аромата. Тщательно перемешать все до получения однородной массы без комочков.
  2. Оставить творожную массу на 40 минут при комнатной температуре для набухания манки (третий секрет). Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать манкой или панировочными сухарями. Выложить творожную массу, разровнять поверхность и смазать сметаной для образования румяной корочки. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30--40 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть в форме перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили розовые оладьи с творожным кремом и вишней. Завтрак без чувства тяжести.

творог
тесто
запеканка
десерты
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.