Рецепт творожной запеканки от повара из детского сада: три главных секрета для вкуса и пышности! Нежная, воздушная и невероятно ароматная — именно такая, какую мы все любим. Простота приготовления и знакомый вкус, от которого становится тепло на душе!

Ингредиенты

Творог — 500 г

Сахар — 100 г

Манка — 100 г

Молоко — 50 мл

Масло сливочное — 50 г

Яйца — 2 шт.

Ванилин — щепотка

Сметана — для смазывания

Приготовление

Первый секрет — творог протереть через сито или взбить блендером до однородной массы. Масло размягчить при комнатной температуре. В глубокой миске соединить творог, сахар, манку (это второй секрет, благодаря которому появляется воздушность), молоко, размягченное масло и яйца. Добавить ванилин для аромата. Тщательно перемешать все до получения однородной массы без комочков. Оставить творожную массу на 40 минут при комнатной температуре для набухания манки (третий секрет). Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать манкой или панировочными сухарями. Выложить творожную массу, разровнять поверхность и смазать сметаной для образования румяной корочки. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30--40 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть в форме перед подачей. Приятного аппетита!

