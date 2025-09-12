Рецепт творожной запеканки от повара из детского сада: три главных секрета для вкуса и пышности! Нежная, воздушная и невероятно ароматная — именно такая, какую мы все любим. Простота приготовления и знакомый вкус, от которого становится тепло на душе!
Ингредиенты
- Творог — 500 г
- Сахар — 100 г
- Манка — 100 г
- Молоко — 50 мл
- Масло сливочное — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Ванилин — щепотка
- Сметана — для смазывания
Приготовление
- Первый секрет — творог протереть через сито или взбить блендером до однородной массы. Масло размягчить при комнатной температуре. В глубокой миске соединить творог, сахар, манку (это второй секрет, благодаря которому появляется воздушность), молоко, размягченное масло и яйца. Добавить ванилин для аромата. Тщательно перемешать все до получения однородной массы без комочков.
- Оставить творожную массу на 40 минут при комнатной температуре для набухания манки (третий секрет). Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать манкой или панировочными сухарями. Выложить творожную массу, разровнять поверхность и смазать сметаной для образования румяной корочки. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30--40 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть в форме перед подачей. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили розовые оладьи с творожным кремом и вишней. Завтрак без чувства тяжести.