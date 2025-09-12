Творожно-сырные палочки — это как сырники и хачапури в одном! Закуска из 4 ингредиентов

Творожно-сырные палочки — это как сырники и хачапури в одном! Идеальная закуска к чаю, супу или просто как быстрый перекус. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

Творог — 300 г

Сыр твердый — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 10 г

Соль — щепотка

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Творог протереть через сило или размять вилкой до однородной массы. Сыр натереть на мелкой терке. В глубокой миске соединить творог, сыр, яйца и соль, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Раскатать тесто в пласт толщиной 1–1,5 см, нарезать на полоски шириной 2–3 см. Разогреть в сковороде растительное масло. Обжаривать палочки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Выложить готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать горячими с любимым соусом или сметаной. Приятного аппетита!

