12 сентября 2025 в 14:00

Творожно-сырные палочки — это как сырники и хачапури в одном! Закуска из 4 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-сырные палочки — это как сырники и хачапури в одном! Идеальная закуска к чаю, супу или просто как быстрый перекус. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Творог — 300 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Творог протереть через сило или размять вилкой до однородной массы. Сыр натереть на мелкой терке. В глубокой миске соединить творог, сыр, яйца и соль, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Раскатать тесто в пласт толщиной 1–1,5 см, нарезать на полоски шириной 2–3 см.
  2. Разогреть в сковороде растительное масло. Обжаривать палочки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Выложить готовые палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать горячими с любимым соусом или сметаной. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.

