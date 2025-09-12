Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди Синоптик Ильин: дожди в Москве начнутся 18 сентября и будут идти несколько дней

На следующей неделе к Москве приблизится холодный фронт, который принесет ухудшение погоды, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, с 18 сентября в городе будут идти дожди, которые продлятся три дня. Также в этот период в столице заметно похолодает, заявил он.

С четверга ожидается приближение холодного атмосферного фонта с ухудшением погоды. До субботы прогнозируются дожди. В дневные часы 17–18 сентября похолодает до +14–16 градусов. В воскресенье дожди пойдут на убыль, потеплеет до +18 градусов, — рассказал Ильин.

По его прогнозам, в первой половине недели в Москве ожидается теплая погода без осадков. Максимальная температура воздуха 15–16 сентября может достигать +22 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Он отметил, что летний сезон будет характеризоваться более медленным повышением температуры по сравнению с осенним и зимним периодами. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов, отметил Кокорин.