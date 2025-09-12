Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:52

Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди

Синоптик Ильин: дожди в Москве начнутся 18 сентября и будут идти несколько дней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На следующей неделе к Москве приблизится холодный фронт, который принесет ухудшение погоды, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, с 18 сентября в городе будут идти дожди, которые продлятся три дня. Также в этот период в столице заметно похолодает, заявил он.

С четверга ожидается приближение холодного атмосферного фонта с ухудшением погоды. До субботы прогнозируются дожди. В дневные часы 17–18 сентября похолодает до +14–16 градусов. В воскресенье дожди пойдут на убыль, потеплеет до +18 градусов, — рассказал Ильин.

По его прогнозам, в первой половине недели в Москве ожидается теплая погода без осадков. Максимальная температура воздуха 15–16 сентября может достигать +22 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Он отметил, что летний сезон будет характеризоваться более медленным повышением температуры по сравнению с осенним и зимним периодами. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов, отметил Кокорин.

погода
прогнозы
дожди
синоптики
Москва
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Динамо» — «Спартак» РПЛ 13 сентября: кто фаворит, прогноз, история
Цифровая стройка: как BIM и цифровые двойники сокращают риски и экономят бюджет
Тишина вещей: почему настоящая база работает громче трендов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.