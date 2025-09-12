Начинаются первые заморозки? Погода в Москве на День города и новой неделе

Погода в Москве на следующей неделе грозит резко перемениться. Чего ждать, закончилось ли бабье лето, когда наступит похолодание, сколько градусов в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 12 сентября, что будет в выходные

Облака, которыми атмосферный фронт закрыл небо, защитили Москву от выхолаживания, указала метеоролог Татьяна Позднякова. В своем Telegram-канале она пишет, что ночью на ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 12,3 градуса, на Балчуге было 13,9 градуса. Самая низкая температура ночью была отмечена в подмосковном Можайске, там было плюс 5,9 градуса.

«В Черустях было плюс 9,7 градуса, что почти на семь градусов теплее предыдущей ночи», — указала Позднякова.

Сейчас Москва остается на периферии антициклона, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Облака в течение дня частично рассеются и не приведут к похолоданию.

«Температура воздуха плюс 19–21 градус, по области плюс 17–22. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу без осадков, ночью плюс 6–8, днем плюс 18–20 градусов», — прогнозирует Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает, что на День города в Москве (13–14 сентября) будет солнечная погода без осадков.

«В выходные в столице, которые выпадают в этот раз на День города Москвы, прогнозируется хорошая, солнечная и теплая погода. Днем в субботу значения составят плюс 17–19 градусов в зависимости от района, а в воскресенье показатель будет в диапазоне плюс 16–21 градус», — рассказал Вильфанд СМИ.

Бабье лето закончилось? Когда похолодает в Москве

Ранее синоптики прогнозировали завершение бабьего лета и периода тепла в Москве в середине следующей недели.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что солнечная погода продлится по крайней мере до 16 сентября. В выходные и в начале недели днем будет плюс 18–20 градусов, а в начале следующей недели потеплеет до плюс 20–22 градусов. При этом по ночам будет прохладно: в выходные температура может падать до плюс 4–6 градусов.

Foreca прогнозирует, что погода в Москве начнет меняться к середине следующей недели: дневная температура начнет падать ниже плюс 20 градусов.

Позднякова уверена, что опасения не обоснованы: бабье лето в Москве задержится.

«Да, совершенно солнечной погода не будет, и дождички пройдут в отдельные дни. Но тепло не покинет столичный регион, и даже после начала астрономической осени, после 22 сентября, в Москве воздух еще будет прогреваться до плюс 20–22 градусов», — сообщила она.

Настоящий холод придет в Центральную Россию во второй половине октября, заявил NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов: возможен серьезный град, шквалистый ветер, может выпасть первый снег. Синоптики ожидают будущей зимой сильные температурные колебания.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда будет похолодание

В Санкт-Петербурге погода на новой неделе изменится более резко. При этом выходные и начало недели будут теплыми благодаря антициклону, прогнозирует Леус.

«Антициклон удерживает лето. При переменной облачности [12 сентября] в регионе вновь обойдется без дождей, а температура останется заметно выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, по области плюс 20–25. Атмосферное давление выше нормы. В субботу без существенных осадков, ночью плюс 12–14 градусов, днем плюс 20–22», — прогнозирует Леус.

Погода в Петербурге резко изменится к концу недели: с началом дождей дневная температура упадет ниже плюс 20 градусов. К 19 сентября дневная температура упадет до плюс 15 градусов, а ночная — до плюс 8 градусов.

