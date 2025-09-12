В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека

Польша нарушает базовое право людей на перемещение, перекрывая восточную границу, сообщила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала закрытие польско-белорусской границы со стороны Варшавы. По ее словам, такие меры мешают родственникам приезжать друг к другу.

Рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты, — заявила Захарова.

Формальным поводом обозначены военные учения «Запад-2025», которые проводятся вооруженными силами России и Белоруссии на регулярной основе, отметила дипломат. При этом Варшава проигнорировала решение о переносе маневров от польских границ в центральную часть Белоруссии и снижении числа задействованного в них личного состава и военной техники.

Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, — указала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что коллективный Запад пытается «подогнать» под хищение активов Москвы некую юридическую базу. Она отметила, что предпринимаются все возможные шаги для защиты интересов российских граждан и юрлиц.