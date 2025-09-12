Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:32

В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека

Захарова: Польша нарушила свободу передвижения людей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Польша нарушает базовое право людей на перемещение, перекрывая восточную границу, сообщила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала закрытие польско-белорусской границы со стороны Варшавы. По ее словам, такие меры мешают родственникам приезжать друг к другу.

Рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты, — заявила Захарова.

Формальным поводом обозначены военные учения «Запад-2025», которые проводятся вооруженными силами России и Белоруссии на регулярной основе, отметила дипломат. При этом Варшава проигнорировала решение о переносе маневров от польских границ в центральную часть Белоруссии и снижении числа задействованного в них личного состава и военной техники.

Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, — указала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что коллективный Запад пытается «подогнать» под хищение активов Москвы некую юридическую базу. Она отметила, что предпринимаются все возможные шаги для защиты интересов российских граждан и юрлиц.

Мария Захарова
МИД России
Польша
границы
