Стало известно, как связаны Путин и отец патриарха Кирилла Отец патриарха Кирилла крестил Путина в 1952 году

Отец патриарха Кирилла крестил президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости. Историю, которая произошла в 1952 году, предстоятель Русской православной церкви рассказал после Божественной литургии 12 сентября в Даниловом монастыре в Москве. Из нее следует, что Путина крестили в младенчестве.

Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича, – сказал патриарх.

В сентябре 2023 года, во время посещения музея Русского патриаршества в Воскресенском соборе Арзамаса, Путин также рассказал об этом. Крещение состоялось в Преображенском соборе.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.