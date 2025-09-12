Россия призвала Азербайджан и Армению согласовать дату встречи глав МИД Захарова: РФ ожидает согласования даты встречи в формате «3+3» Баку и Ереваном

Россия ожидает от Азербайджана и Армении скорейшего определения даты следующего заседания министров иностранных дел в формате «3+3», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула важность согласования организационных деталей предстоящего мероприятия, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова отметила, что данная платформа объединяет шесть государств региона: Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иран и Турцию. По ее словам, этот формат представляет собой эффективную площадку для диалога по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений и другим актуальным темам Южного Кавказа.

Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц этой платформы, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона подтвердила свою заинтересованность в содействии многостороннему диалогу. По ее словам, в Москве готовы оказать партнерам необходимое содействие по всему спектру обсуждаемых вопросов регионального сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно следить за тем, как будет функционировать на практике соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое в США. Он отметил, что изначально положительные отзывы сменились более сдержанными.