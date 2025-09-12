Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:02

Конец холодной войны: как СССР и США 35 лет назад объединили Германию

Советские танки, нацеленные на Западный Берлин, сфотографированы на перекрестке улицы Фридриха в Восточном Берлине, ГДР Советские танки, нацеленные на Западный Берлин, сфотографированы на перекрестке улицы Фридриха в Восточном Берлине, ГДР Фото: DPA/TASS

Ровно 35 лет назад, 12 сентября 1990 года, министры иностранных дел Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР) подписали в Москве Договор об окончательном урегулировании — соглашение, которое позволило объединить германские территории. Именно благодаря этому документу были установлены окончательные границы страны, включившей в себя земли ФРГ, ГДР и Западного Берлина. А уже 3 октября Германия официально обрела полный суверенитет.

Соглашение об урегулировании в отношении Германии также принято называть «Договором 2+4», поскольку с одной стороны его подписантами были разделенные республики, с другой — державы, победившие во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритания и Франция.

Вскоре после завершения глобального конфликта Германия стала ареной холодной войны между социалистическим и капиталистическим блоками. Поэтому ее объединение и падение ее главного символа — Берлинской стены — фактически ознаменовало завершение противостояния между СССР и коллективным Западом длиной в несколько десятков лет.

Как была поделена территория Германии и с чем СССР и Соединенные Штаты подошли к ее объединению — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Германия
СССР
США
Европа
ГДР
ФРГ
