«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу

В Санкт-Петербурге школьница пожаловалась на насилие со стороны соседа — беженца из Палестины. По словам девочки, мужчина приставал к ней в течение двух лет, а недавно изнасиловал. Подозреваемого задержали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно об изнасиловании школьницы палестинцем

Инцидент произошел в коммунальной квартире Красносельского района Санкт-Петербурга еще в июле. 14-летняя девочка рассказала о насилии социальному педагогу лишь в начале сентября. По ее словам, домогательства длились два года. Девочка добавила, что с июля 2023-го мужчина нарушал границы ее половой неприкосновенности, а в конце июля 2025-го изнасиловал.

Учительница школьницы обратилась в полицию. 28-летнего гражданина Палестинской автономии арестовали. По данным СМИ, приезжий оформлял вид на жительство в России и работал резчиком мясопродуктов.

Как сообщает издание Neva.today, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Чем оправдал свои действия подозреваемый в изнасиловании школьницы

Как сообщил в Telegram-канале политолог Вадим Трухачев, мужчину зовут Мухаммад Салех, он родом из Газы, приехал в Россию как гуманитарный беженец. Здесь ему предоставили жилье, еду, медицинскую помощь и помогли оформить документы.

На допросе мужчина заявил, что впервые видит на улицах «неверных» женщин без хиджаба, вину он не признал, так как «действовал по Корану», пишет Трухачев.

«Вывод очень простой. Кроме христиан и нескольких действительно ценных специалистов, все палестинские „беженцы“ должны быть высланы из России. За редчайшими исключениями, интеграции в российское общество они подлежат еще меньше, чем таджики», — считает политолог.

Какое наказание грозит беженцу из Палестины за изнасилование ребенка

Адвокат Дмитрий Григорьев объяснил NEWS.ru, что иностранные граждане, совершившие изнасилование несовершеннолетних на территории России, отбывают наказание в РФ, после чего подлежат выдворению из страны. По его словам, в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ наказание может достигать 20 лет колонии.

«Это изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 18-летнего возраста. Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок от 12 и до 20 лет. Так как преступление совершено на территории нашего государства, если вина будет доказана, то осужденный будет отбывать наказание в Российской Федерации», — сказал юрист.

Он добавил, что при вынесении обвинительного приговора процесс оформления вида на жительство утрачивает силу и уже не имеет никакого правового значения.

«[Иностранный гражданин] утрачивает право на легальное пребывание на территории нашего государства. И после отбывания наказания иностранные граждане, как правило, подлежат выдворению из страны с последующим запретом на въезд», — резюмировал эксперт.

Как власти отреагировали на преступление беженца из Палестины

Если посмотреть на статистику, можно увидеть, что количество совершаемых мигрантами преступлений находится в прямой зависимости от региона, из которого они прибывают, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он предложил закрепить в миграционной политике разделение стран исхода беженцев по «принципу светофора», на условные красный, желтый и зеленый цвета, отталкиваясь от особенностей менталитета, религиозного радикализма и других факторов, характерных для того или иного региона.

«Можно взять российскую статистику, если речь идет о странах, откуда идет максимальный миграционный приток в Россию, — Средняя Азия, Закавказье. Если говорить о выходцах из стран, откуда мы пока еще немного имеем переселенцев, — Пакистан, Палестина, Афганистан, Сирия и так далее, — здесь можно посмотреть статистику европейскую. И тогда легко будет понять, что есть очень агрессивные [мигранты] вот именно по выходу из определенных регионов, которые должны, на мой взгляд, находиться в красной зоне», — отметил парламентарий.

Он предложил принимать беженцев из таких стран в индивидуальном порядке, а именно за определенные заслуги перед РФ. Парламентарий отметил, что в мире регулярно происходят стихийные бедствия и военные конфликты, но «Россия не проходной двор», чтобы впускать всех желающих. По его словам, согласно обнародованным недавно данным по преступлениям мигрантов в Северной Европе и Великобритании, выходцы из Пакистана, Палестины и Афганистана совершают большое количество злодеяний против половой неприкосновенности.

«Возможно, это связано с особенностью их религиозного воспитания или менталитета, уровня культуры и соответствующего отношения к местному населению, особенно к женщинам», — предположил политик.

Он выразил мнение, что такие переселенцы не смогут интегрироваться в российскую среду, в лучшем случае противопоставив себя ей в культурном, религиозном и мировоззренческом смысле.

«И это будет приводить к латентной агрессии, которая в любой момент может выплеснуться, что, собственно, и произошло в этой ситуации. Поэтому можно по телевизору сочувствовать Палестине, Афганистану, Сирии, другим странам, но пускать их в Россию я бы не стал», — резюмировал депутат.

