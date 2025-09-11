В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила В Прикамье месяц разыскивают подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки месяц не могут найти в Прикамье, пишет Telegram-канал «Пермь Активная». По данным источника, педофил надругался над ребенком в деревне Заречная на территории Гамовского СП. Его разыскивают с 8 августа.

Стало известно, что неизвестный мужчина совершил «иные действия сексуального характера» прямо на детской площадке на глазах двух других малолетних детей и покинул место преступления. По неофициальным данным, этот же человек может быть причастен к изнасилованию двух девочек в деревне Кеты.

Согласно описанию, подозреваемым является мужчина с темными волосами, в возрасте от 30 до 35 лет. Разыскиваемый был одет в розовую кофту и темную футболку с изображением льва. Авторы поста призвали обратиться в правоохранительные органы, если кто-то знает о его местонахождении.

Ранее в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. По данным источника, трагедия произошла в поселке Ольховатка Дебальцевского округа.