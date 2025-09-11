Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:43

В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Михайловского района Волгоградской области задержан по подозрению в изнасиловании 29-летней женщины, сообщает V1.RU. Подозреваемый — 31-летний гражданин Азербайджана, прежде неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности.

По данным следствия, мужчина напал на свою бывшую партнершу и совершил сексуальное насилие. Ранее он уже был осужден за преступления сексуального характера и незаконный оборот наркотиков. В 2012 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии за изнасилование несовершеннолетней девушки. В 2021 году он получил наказание за незаконное распространение наркотиков в крупном размере. Также его неоднократно задерживали за вождение автомобиля без водительских прав и употребление наркотиков.

Весной этого года пострадавшая уже обращалась в полицию после избиения этим же мужчиной, но уголовное дело было прекращено по примирению сторон с выплатой компенсации. В этот раз преступника задержали и поместили в СИЗО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 28-летнего гражданина Палестины по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Инцидент произошел в конце июля в квартире Красносельского района, где проживал подозреваемый, работавший резчиком мясопродуктов. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение социального педагога, выявившего факт домогательств во время беседы с ученицей. Подозреваемый арестован и находится под стражей.

