12 сентября 2025 в 15:25

В МИД заявили о готовности России обсудить «Маршрут Трампа»

Захарова: РФ обсудит коридор между Арменией Азербайджаном после изучения проекта

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия готова к обсуждению вопроса о транспортном коридоре между Арменией и Азербайджаном, согласованном ранее в США, когда будет представлен конкретный проект, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Его трансляция опубликована на сайте внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, пока проект Зангезурского коридора (или «Маршрута Трампа») России не показали.

Хотелось бы подчеркнуть, что окончательное понимание того, как данный транспортный маршрут будет работать на практике, мы сможем уже сформировать, когда ознакомимся с конкретными деталями этого проекта. Пока этого не произошло, — сказала она.

Кроме того, дипломат отметила, что нужно принимать во внимание и ряд других обстоятельств. По ее словам, Армения является частью единого таможенного пространства ЕАЭС, а «Южно-Кавказская железная дорога» — дочерняя структура РЖД. Границы в районе предполагаемого маршрута охраняют российские пограничники, подытожила Захарова.

Ранее стало известно, что Россия ожидает от Баку и Еревана скорейшего определения даты нового заседания министров иностранных дел в формате «3+3». По ее словам, данная платформа объединяет шесть государств региона: Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иран и Турцию. Захарова добавила, что Москва готова оказывать поддержку в содействии многостороннему диалогу.

