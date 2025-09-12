Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:35

Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги на Эльбрусе

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Экстренные службы приступили к эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги на горе Эльбрус, передает ТАСС со ссылкой на высокогорный поисково-спасательный отряд. По предварительным данным, погибли два человека.

Ведется эвакуация с каждой опоры отдельно. Находится на месте большая группа — все спасатели, все сотрудники, — уточнили в отряде.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, происшествие случилось днем 12 сентября. По данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Также российский альпинист Владимир Шатаев заявил, что восхождение на Эльбрус в одиночку стало роковой ошибкой погибшего белорусского туриста. По его словам, в последнее время все чаще в горах погибают люди и выясняется, что они подвергали себя неоправданному риску.

Эльбрус
Кабардино-Балкария
спасатели
эвакуации
