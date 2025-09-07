Смерть белорусского альпиниста на Эльбрусе назвали роковой ошибкой

Восхождение на Эльбрус в одиночку стало роковой ошибкой погибшего белорусского туриста, заявил советский и российский альпинист Владимир Шатаев в беседе с aif.ru. По его словам, в последнее время все чаще случаются трагичные события и выясняется, что люди шли на неоправданный риск.

Это опасно прежде всего тем, что он в трещину может провалиться и никого рядом нет. Плохую погоду он может перетерпеть, а трещин на пути много встречается, — объяснил он.

Ранее стало известно, что тело туриста из Белоруссии нашли на высоте 2800 метров на Эльбрусе. Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе. Мужчина не регистрировался у спасателей перед восхождением и перестал выходить на связь 3 сентября. В поисках участвовали 19 сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и специалисты центра «Лидер».

Белорусский альпинист прибыл в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на горную вершину Терсколак. Когда от мужчины не было вестей четыре дня, его отец обратился в местное МЧС с просьбой о помощи.