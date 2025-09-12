Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:30

Цветные пластиковые окна: тренд или риск? Выбрать цвет, который не надоест

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFGz5Png

Еще совсем недавно белые пластиковые окна были практически единственным вариантом на рынке. Сегодня же потребитель получает не только тепло и шумоизоляцию, но и возможность сделать индивидуальное стилевое решение: цветной профиль, ламинация под дерево, серая палитра, черные рамы, металлик — вариантов всё больше. Но действительно ли цветные окна — это модный тренд? Или это дизайнерская ловушка? И как выбрать оттенок, который будет радовать долгие годы, а не утомит через сезон?

Почему цветные окна становятся популярными?

С каждым годом растёт запрос на индивидуальность интерьера. Если раньше окна были лишь функциональной частью помещения, то теперь они воспринимаются как элемент дизайна — наряду с дверями, мебелью, напольным покрытием.

Цветной оконный профиль:

• Подчеркивает стилистику фасада (в домах с отделкой под кирпич, камень, дерево).

• Становится акцентом в интерьере — особенно в минимализме, сканди или лофте.

• Позволяет визуально объединить внешний и внутренний дизайн.

• Превращает стандартное окно в архитектурный объект.

В Европе уже более 40% заказов на окна — это небелые конструкции. В России эта цифра стремительно растёт, особенно в сегменте загородной недвижимости и квартир с дизайнерской отделкой.

Какие цвета востребованы сегодня?

Вот ТОП-7 популярных решений по данным производителей пластиковых окон:

1. Антрацит (темно-серый) — фаворит последних лет. Идеален для современного фасада, сочетается с бетонными и металлическими отделками.

2. Махагон / венге / дуб морёный — благородные древесные текстуры, востребованы в классике, сканди и шале.

3. Чёрный матовый — строго, дорого, модно. Особенно в сочетании с панорамным остеклением.

4. Золотой дуб / орех / светлый ясень — под дерево, подходит к коттеджам и дачам.

5. Цвет снаружи / белый внутри — компромисс для тех, кто хочет стильный фасад, но нейтральный интерьер.

6. Серебристый металлик — реже встречается, но эффектен в хай-теке.

7. Цветные окна в детских — иногда используют розовый, голубой, жёлтый — для яркости, но это редкость и скорее исключение.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цвет: преимущество или риск?

Прежде чем решиться на установку цветных окон, стоит трезво оценить все плюсы и минусы.

Преимущества:

• Уникальный стиль — окно становится частью дизайн-концепции.

• Повышение стоимости жилья — особенно в объектах премиум- и бизнес-сегмента.

• Гармония с отделкой фасада — особенно в коттеджах.

• Возможность ламинации с двух сторон или односторонней — для баланса внешнего и внутреннего вида.

Риски:

• Изменчивость моды — сегодня тренд на антрацит, а завтра всё вернётся к белому.

• Сложнее заменить или докупить аналогичное окно в будущем.

• Выгорание — низкокачественная ламинация может потерять цвет под солнцем.

• Более высокая цена, чем у белых окон (на 10–20%).

Как выбрать цвет, который не надоест?

Вот несколько практических советов от дизайнеров и специалистов «Пластика Окон»:

1. Учитывайте стиль интерьера и фасада. Цвет окон должен перекликаться с отделкой пола, дверей, мебели, облицовкой здания.

2. Избегайте «яркой моды», если не планируете менять интерьер часто. То, что актуально в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сегодня, может устареть через год.

3. Думайте о перепродаже. Если вы рассматриваете жильё как инвестицию, выбирайте универсальные и нейтральные оттенки, которые устроят будущих покупателей.

4. Тестируйте на визуализациях. Попросите у поставщика образцы или сделайте 3D-визуализацию: это помогает понять, насколько «живой» цвет вам по душе.

5. Выбирайте проверенные покрытия. Профили с качественной ламинацией (например, Renolit или Hornschuch) сохраняют насыщенность цвета 10–15 лет и более.

6. Рассмотрите комбинированный вариант. Цветной профиль снаружи, белый внутри — разумный компромисс.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как устроены цветные окна?

Цветные пластиковые окна делаются не за счёт покраски, а с помощью ламинирования профиля специальной плёнкой.

Варианты:

• Односторонняя ламинация (внешняя) — снаружи цвет, внутри белый.

• Двусторонняя ламинация — и снаружи, и внутри цветной профиль.

• В массе — профиль окрашен по всей толщине (дороже, но эффектнее).

• Металлический эффект / под дерево — за счёт текстурных или глянцевых покрытий.

Важно: ламинированный профиль не теряет прочности, сохраняет герметичность и характеристики белого окна — если используется качественный материал и монтаж.

Цветные окна в загородных домах: особые требования

В частном строительстве выбор цвета окон особенно актуален, ведь окна становятся частью архитектурного образа всего дома. Важно учитывать:

• Материал фасада — дерево, кирпич, штукатурка требуют разного подхода. Например, золотой дуб прекрасно сочетается со срубом, а антрацит — с фальцевой кровлей.

• Цвет кровли и водосточной системы — оконные рамы могут «перекликаться» с этими элементами или, наоборот, контрастировать.

• Стиль дома — классика, модерн, шале, барнхаус, минимализм — каждый предполагает свои решения по цвету и текстуре окон.

Особенно популярны сегодня матовые текстуры и глубокие древесные оттенки, которые позволяют окну выглядеть как элемент цельной архитектуры, а не «вклеенный» функциональный модуль.

Цветные окна в городских квартирах: когда и как это уместно?

В многоэтажной застройке выбор цветного окна часто ограничен архитектурными нормами. Но и здесь есть варианты:

• В некоторых ЖК застройщики изначально применяют окна в цвете фасада, например серые, чёрные или под дерево.

• Если разрешено менять остекление, часто выбирают комбинированные профили — снаружи цветной (в тон фасада), внутри — нейтральный.

• В современных интерьерах в стиле лофт, сканди или урбанизм цветные окна играют роль акцента, особенно если окна панорамные.

Важно: при замене остекления в квартире необходимо уточнить в управляющей компании, допустим ли конкретный цвет со стороны фасада.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Защита от выгорания и деформации

Один из главных страхов покупателей цветных окон — выгорание на солнце и деформация от перегрева. Этот риск минимален, если соблюдены три условия:

1. Используется качественный профиль от ведущих брендов (например, Rehau, KBE, Veka).

2. Применена сертифицированная ламинация устойчивыми к УФ-излучению плёнками (Renolit, Cova и др.).

3. Монтаж выполнен с соблюдением всех норм, включая термошвы, герметизацию и компенсацию теплового расширения.

Компания «Пластика Окон» работает только с проверенными материалами и предлагает гарантию на устойчивость цвета — до 10 лет и более.

Что важно учесть при заказе цветных окон

Перед оформлением заказа важно обсудить с менеджером следующие параметры:

• Тип ламинации: внешняя, внутренняя, двухсторонняя.

• Цвет уплотнителей: чёрные, серые, светлые — они тоже влияют на восприятие окна.

• Тип фурнитуры: ручки бывают белыми, стальными, бронзовыми, чёрными — стоит подбирать в тон профиля.

• Подоконники и откосы: доступен ли нужный цвет, будет ли гармония с рамой и стенами.

• Профиль окна: более широкие рамы выглядят солиднее и дороже, особенно в цветном исполнении.

• Стеклопакет: тонированный, мультифункциональный, с декоративными раскладками — всё это влияет на эстетику.

Выбирая партнёра, важно, чтобы он не просто «установил окна», а помог сформировать дизайнерское решение, адаптированное к вашему пространству.

Тренды ближайших лет

По данным европейских производителей оконных систем, в ближайшие три — пять лет сохранятся следующие тенденции:

• Углублённые тёплые тона: тёмный дуб, графит, орех, винтажная сосна.

• Текстурные покрытия: имитация дерева, бетон, металл с «эффектом руки» — визуально и тактильно приятные поверхности.

• Цвет «в массе»: не ламинация, а полностью окрашенный пластик с увеличенной устойчивостью.

• Минимализм в оформлении — узкие профили, скрытая фурнитура, равномерные оттенки.

• Смелые сочетания: цветное окно + белая отделка. Или наоборот, особенно в современных апартаментах.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стоит ли бояться цвета?

Однозначно нет, если подходить к вопросу осознанно. Цветные пластиковые окна — это не только про эстетику, но и про ценность, индивидуальность, архитектурную выразительность. Главное:

• Не гнаться за краткосрочной модой,

• Тестировать визуальные решения до установки,

• Работать с профессионалами,

• Выбирать надёжные материалы с гарантией.

Компания «Пластика Окон» предлагает более 40 цветовых решений, включая популярные оттенки и эксклюзивные текстуры. Каждый проект сопровождается консультацией дизайнера, подробным замером и гарантией качества — как на профиль, так и на монтаж.

Почему монтаж особенно важен?

Установка цветных окон требует особой аккуратности:

• Учитываются тепловые расширения — тёмные цвета больше нагреваются на солнце.

• Используются усиленные армирующие элементы.

• Монтируются с вентилируемыми откосами, чтобы избежать перегрева.

• Применяются герметики и ленты, стойкие к УФ и температурным перепадам.

Всё это требует профессионального подхода. Компания «Пластика Окон» предлагает большой выбор цветовых решений с гарантией качества и выполнением всех монтажных стандартов. Клиенты получают индивидуальную консультацию по стилю, выбору текстур, цветов и могут протестировать визуально, как окно будет выглядеть в их интерьере.

Вывод

Цветные пластиковые окна — это не просто тренд, а возможность подчеркнуть индивидуальность дома, сделать его стильным, современным и ценным. Но вместе с этим — важно подходить к выбору осознанно. Мода проходит, а окна остаются на десятилетия.

Если вы хотите выбрать цвет, который не надоест, стоит:

• опираться на долговечные нейтральные тона,

• учитывать интерьер и экстерьер,

• доверять установку профессионалам.

Компания «Пластика Окон» предлагает широкий выбор цветных решений с гарантией пять лет, немецкие профили, профессиональный монтаж и опыт более 20 лет на рынке. Здесь вы получите не только тёплые и тихие окна, но и дизайнерское решение, которое станет украшением дома надолго.

РЕКЛАМА: ООО «Пластика Окон», ИНН 5050068726

окна
цвета
ремонт
стеклопакеты
